“De ninguna manera lo pregunté para justificar el acoso ni el exhibicionismo, pero me di cuenta de que lo que estuvo mal de la pregunta fue que cambió el foco del problema: parece haberlo trasladado más hacia lo que tenía o no tenía que hacer la mujer, que era la víctima en definitiva, y esa no era mi intención”, expresó el conductor de El noticiero de la gente.

En tanto, Walter Martello, defensor adjunto a cargo del área de Niñez y Adolescencia, pedirá la intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) e incluso podrían sancionar a Repetto.