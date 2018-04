"Santiago: donde te encuentres...Como tantos otros, no te conocía, no sabía de vos. Estabas donde tu generosa y joven valentía te llevaron. Con los desposeídos, los despojados", escribió el ex líder de Patricio Rey y los Rendonditos de Ricota.

El popular músico hizo referencia a la comunidad Mapuche al sostener que Maldonado estaba "compartiendo el día con los auténticos habitantes naturales de la tierra en disputa". Y agregó: "tan cerca de sus necesidades que fuiste una silueta más entre ellos, un blanco de tiro...Mi respeto, siempre. Indio".

El 1 de agosto del año pasado Maldonado desapareció en medio del operativo de desolojo que Gendarmería realizó tras un corte de ruta impulsado por un grupo de manifestantes de la comunidad mapuche.

Ese mes, el Indio ya había pedido por la aparición del artesano mediante un fotomontaje con el rostro del cantante con un texto escrito a mano por él mismo que decía: ¿"Dónde está Santiago?".

El cuerpo de Maldonado fue hallado flotando en el río Chubut el 17 de octubre pasado.

Según el informe forense final, Santiago se ahogó pocos minutos después de tirarse al río tras la persecución que realizó la Gendarmería por el corte de la Ruta 40. Los peritos llegaron a la conclusión de que no hubo signos de violencia en el cuerpo y que éste sufrió un rápido ahogamiento por hipotermia.

Acto en Mar del Plata

"La autopsia no dice ni cómo, ni cuándo, ni dónde murió Santiago”, dijo esta tarde su hermano Sergio, en el acto que encabezó en Mar del Plata para pedir justicia y que avance la causa.

Sergio leyó un documento en el cual repasó once puntos por los cuales sostienen que se trató de un caso de desaparición forzada seguida de muerte. Así, recordó que el 1° de agosto Santiago estaba sobre la Ruta 40 cuando entraron los gendarmes al Pu Lof en resistencia de Cushamen y acusó que corrieron, con disparos incluidos, a las personas que estaban junto a él hacia la orilla del río.

Asimismo, hizo hincapié en “rastrillajes negativos de distintas fuerzas” que se sucedieron antes del hallazgo del cuerpo y apuntó contra el Gobierno al decir que hubo “funcionarios que negaron sistemáticamente que Santiago estuviera en el lugar de represión de Gendarmería”.

“El Ministerio de Seguridad plantó pistas falsas en el expediente. El caso de Santiago se ha convertido en un símbolo de lo que el Estado no debe hacer”, disparó y pidió la conformación de un grupo de expertos que investigue el caso, independiente del Poder Ejecutivo.

