El inesperado chisme de Beto Casella sobre Tomás Holder de Gran Hermano: "Era el que más necesitaba la plata"

Sin embargo, sus malas actitudes en el reality no pasaron desapercibidas por el público, y a pesar de su gran popularidad previa en redes, no logró zafar de la primera semana del programa.

Incluso programas como Bendita TV, que como siempre, dan un pantallazo general de lo que ocurre en la televisión argentina. Por ende, el reality no podía dejar de ser mencionado, como también la eliminación de Tomás Holder.

Fue en ese momento que Beto Casella aprovechó para lanzarle un dardo al participante, debido a su portentoso físico. “Este era el pibe que más necesitaba la plata porque ¡Saben con lo importado a lo que se fueron los anabólicos y los suplementos! ¡A cualquier guita!”, exclamó en referencia a los conocidos suplementos que toman muchas personas para ganar musculatura.

Otra que habló del tema, pero ya sin tanta malicia contra el participante fue Edith Hermida, panelista del programa. Ella mostró su decepción por la rápida salida del participante y lo catalogó como un desperdicio de jugador.

“¡A mí sí me gustaba Holder! Y me parece un desperdicio que haya salido de la casa ¡Yo lo voy a extrañar mucho porque a mí me hacía reír!”, aseguró la panelista. Varios de sus compañeros abogaron por la teoría de que el joven de 21 años volvería a entrar más adelante a la casa, ya con más información del público y sabiendo que tiene que revertir su imagen.