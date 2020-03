Respecto al cuadro de la supuesta paciente, sostuvo: "Ni siquiera está internada. Es una chica que consultó por un cuadro respiratorio. Alguien hizo el comentario que podía haber sido por este tipo de enfermedad. Es más, hablé con el Policlínico".

"Esperemos que no se tenga que activar el protocolo. Tampoco hay que tranmitirle a la gente esta psicosis de que todo cuadro respiratorio que genere dolor de gargante y fiebre es coronavirus. Hay un protocolo, una epidemiología, en esta patología que tiene que ver con países europeos. No hubo ningún caso en la Argentina de coronavirus propio. No tenemos por qué alarmar a la gente", añadió Di Tella.

Y concluyó: "Estoy preocupado y queremos desmentir esto. Ya salió un comunicado".

El caso que se dio a conocer este lunes

Una inspectora del área de Tránsito municipal había dicho que está aislada en su vivienda ante la posibilidad de que haya contraído el coronavirus. La mujer, de 46 años de edad, presentaba, según reveló, la mayor parte de los síntomas y para determinar científicamente si se contagió, o no, con el virus, tendría que esperar unas 48 horas los resultados de los análisis. Cuando la noticia se dio a conocer por las redes sociales, el propio intendente Claudio Di Tella salió a desmentir que se haya activado el protocolo.

