El intendente de Olavarría echó a su jefe de Gabinete

Aturdido por el escándalo político que lo rodea, tras el show del "Indio" Solari en el que murieron dos personas y hubo desmanes, el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, echó hoy a su jefe de Gabinete, Jorge Larreche, en lo que se leyó como una consecuencia directa de los ocurrido el pasado fin de semana en su localidad.

Mientras espera que pasen los días para ser interpelado por el Concejo Deliberante, donde no tiene mayoría, Galli decidió hacer renunciar al hombre de mayor peso en su Gabinete y a quien él mismo definió como su padrino político para acallar las críticas.

"Vamos a hacer una reestructuración y hay que tomar el toro por las astas. Hoy tenemos la ciudad normalizada y la tenemos que sacar adelante. En este contexto estamos trabajando muy bien. Hay que tomar decisiones rápidas y habrá cambios en el Gabinete", había adelantado el jefe comunal de Cambiemos al diario El Popular de su ciudad.

Sus palabras se tradujeron en hechos y separó a Larreche, su mano derecha. Meses antes del show, Galli había mencionado -entre risas- al ahora ex funcionario en un audio en el que apostaban cuanta gente iba a asistir al recital, que terminó sellando el destino político de su "padrino".

Larreche fue el verdadero impulsor de la candidatura de Galli. Así relataba él cómo se metió en política gracias al "Negro", como se conoce al funcionario saliente. "A fines de 2010 me vine a vivir a Olavarría. De golpe y porrazo me encontré con Jorge Larreche, mi padre político y el mejor amigo de mi padre, un miércoles a la noche. Me acerqué y me quedé porque tenía ganas de involucrarme", dijo.

El padrino político de Galli contó que él fue quien torció la suerte a favor de su delfín. "Dada la relación casi familiar que tengo con Ezequiel, porque su padre era casi como mi hermano, logré convencerlo a Emilio (Monzó) y le digo 'éste es el candidato para Olavarría' y cuando vino a visitarnos hace unos 20 días dijo que Ezequiel iba a ser la sorpresa de la elección y ése fue el título de la nota en el Diario".