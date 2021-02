El irónico video de Pergolini que agrega más leña al fuego a la interna de Boca

"Bueno, después de mucho tiempo, acá estamos. Volviendo... Vine a buscar, a ver si había problemas... Parece que no. Voy a tener que buscar en la tele para ver problemas", dijo -sonrisa pícara mediante- mientras filmaba una historia en su cuenta de Instagram que duró apenas 13 segundos.

Pergolini dirigió los cañones directamente a los medios televisivos, dando a entender que en Boca no hay problemas o que por lo menos no son de la magnitud con las que se los cuenta en TV.

Los problemas a los que se refiere el dirigente de 55 años es al que destapó Carlos Tevez cuando en una nota en TyC Sports le apuntó al Consejo de Fútbol que maneja Juan Román Riquelme por haber dejado "tirado" a Pol Fernández; a que Jorge Bermúdez le pidió disculpas al ídolo delante del plantel por haberlo tratado de "ex jugador" y a las 24 horas se filtró un audio del Patrón hablando mal del 10 por su encuentro con Daniel Angelici; al anticipo que hizo el diario Olé sobre la ruptura futbolística entre JR y Russo, quien ya pareciera no ser intocable para el CDF; y, por supuesto, a la reunión de los jugadores donde cerraron filas hacia adentro y se prometieron no tolerar más, según su consideración, los malos tratos del grupo de trabajo de Román.

La historia de Instagram inmediatamente apareció en las otras redes sociales, donde la polémica se terminó de viralizar con opiniones divididas.

Muchos avalando las palabras de Pergolini cuando sostiene que hay "operaciones" en contra del club; pero otro tanto también criticando la postura y la actitud del vicepresidente primero e incluso exigiendo cuestiones sociales prometidas en campaña y hasta que cumpla con el Canal de TV de Boca que cuando asumió dijo que crearía.

Mario #Pergolini (VicePte de #Boca) "Vine a buscar si había problemas y no ... voy a tener buscar en la TV para ver problemas" pic.twitter.com/SXFxe983Vp — La12tuittera (@La12tuittera) February 5, 2021

No es la primera vez que Pergolini, hombre formado en la radio y amplio conocedor del mundo de la televisión le apunta a los medios de TV. Cabe recordar en este sentido los encontronazos que tuvo con algunos periodistas como ser Martín Souto, quien además de ser uno de los referentes de TyC Sports también participa de una transmisión partidaria de Boca: Mario acusó a ese canal de "anti Boca" por las duras palabras del ex jugador Diego Díaz ("Odiamos a Boca") y Souto salió al cruce con todo... "Empezó a ir a la cancha a los 30 años".

Pero ese no fue el único caso, Mario también se cruzó con Juan Cortese, periodista también de TyC que cubre el día a día de River y con quien se chicaneó por la aplicación del VAR las veces que el involucrado es el equipo de Marcelo Gallardo. Y es más, la última de Pergolini fue con Sebastián Domínguez, panelista de ESPN, que criticó lo que pasó en la Libertadores y que ante el embiste del vice le recomendó evitar ese tipo de idas y vueltas en redes sociales porque "no suman".

Muchos antes de eso, en 2020, Pergolini también había hecho chistes cuando la batalla era entre los tuits de Bermúdez y Tevez por su renovación, e incluso cuando dio un monólogo en su programa de radio explicando por qué no estaba peleado y no tenía diálogo con Riquelme como había trascendido.