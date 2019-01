El juego de Wanda

En ese momento, el periodista deportivo quiso saber porque la mediática lo llama. “No sé para qué llama… Porque me llama en días puntuales. Lo que pasa es que yo ya no entro en el juego que ella quiere hacer creer o quiere demostrar. No entro, porque si no me enrosco y después no hablo durante meses con los chicos”, señaló.

P24-F02-maxi-lopez-wanda-nara.jpg

Por último, hizo referencia a la foto que compartió Wanda en la que se lo ve a él y a Zaira Nara, durante los festejos de Año Nuevo. “No entiendo por qué hace estas cosas. Yo ese día tenía que pasar el fin de año con los chicos y ella se opuso. Me dijo ‘vení a la casa de mi hermana y los ves’. Estuve una hora más o menos peleando por teléfono para ver a los nenes y no me los quería dar. ‘Tenés que entrar en casa’, me dijo, y yo obviamente no quería entrar en casa. Una situación un poco absurda, pero no sé qué es lo que tiene en la cabeza, haciendo estas cosas”.

P24-F03-icardi-wanda-nara.jpg

--> Siempre filosa en Twitter

Tras conocerse las declaraciones de Maxi López, la mediática utilizó su Twitter para dar su opinión de los dichos. Lejos de revelar por qué llama al delantero, Wanda escribió: “¿Max, no tenés otra cosa más interesante que hablar de mí? Es cansador que me arroben en mi Twitter con entrevistas ‘futbolísticas’”. Como si fuera poco, también arremetió contra Arévalo: “El que cubría a la Selección parece que cubre espectáculos. No sabía nada”.