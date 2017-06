El jugador hincha ¿rinde por dos?

Buenos Aires.- “La ventaja es que ponés el doble de ganas y das un plus. La desventaja, tal vez, pasa por que hay días en los que las cosas no salen como uno pretende como hincha, y eso me juega en contra por partida doble”. Así lo aseguró Darío Benedetto, delantero y fanático de Boca que lleva los colores en la sangre y es cada vez más querido por los hinchas xeneizes.