El Lauti busca sumar y la pole

Por primera vez la categoría desembarca en el autódromo Parque Provincia del Neuquén con pilotos locales protagonistas, porque en la Fórmula Metropolitana están los mellizos Franco y Lucas Rossomanno, que ya saborearon la victoria y ahora buscan repetir ante su gente. Ayer Franco logró el mejor registro de los ensayos.

Todos tienen un plus, que es el conocimiento del circuito y buscan hacer diferencia desde ese lugar.

La lluvia tuvo a maltraer a todos los pilotos y en el caso de De la Iglesia (Ford) sólo estuvo en la tercera tanda de entrenamientos, en la que quedó sexto, aunque cerca (544/1000) del mejor: Federico Iribarne.

"Estoy muy agradecido a la Provincia de que haya decidido traer la categoría a Neuquén. Es un placer correr aquí. Conocemos el circuito y vamos a intentar hacer la diferencia para sumar puntos”.Lautaro de la Iglesia Quiere sacar rédito en su casa.

Hoy los entrenamientos comenzarán a las 9:18; a las 12:27 será la clasificación y luego las series, a las 15:20 y 15:45. Mauricio Lambiris es el invitado del Lauti.

Ayer en la prueba de invitados, el angosturense Juan Cruz Benvenuti -que corre con el Chevrolet de Federico Iribarne- se ubicó en la 15ª posición. En tanto que el cincosaltense Daniel Nefa, con el Chivo de Alonso Etchebest, finalizó en la posición 18 y Mariano Jaúregui (corre con el auto de Emmanuel Pérez Bravo) terminó en la 21ª posición.

El mejor registro entre los pilotos invitados lo logró el Chevrolet de Juan Eberlín (hace dupla con Juan Escoltore), que cronometró 1m 31s27/100.

La Fórmula Metropolitana

Franco Rossomano impuso el dominio local, quedándose con el mejor registro oficial 1m 22s 713/1000. En el inicio de la octava fecha se disputaron tres tandas de entrenamiento, dos de ellas oficiales.

Marcos Landa marcó el camino al comienzo, con la pista mojada. Luego, Franco, en el primer ensayo oficial, clavó el mejor registro. Detrás se ubicaron Franco Muchiut (Scudería Ramini) a 243/1000 e Ignacio Esquivel a 412/1000. Lucas Rossomano se ubicó 16° y el debutante, Facundo Rattaro, fue décimo. Hoy desde las 11 la clasificación y a las 14:05 la final.

Salen a girar el TC Neuquino y la Gol

Centenario

Las categorías regionales se suman a la fiesta del TC Mouras y hoy saldrán a girar en la sexta fecha del calendario el TC Neuquino y la Monomarca Gol. Desde las 13 serán las clasificaciones.

En el TC Neuquino sobresale el regreso del ex campeón, Pablo Saladino, quien no estará con su Torino, pero el retorno será con el Falcon ex Alberto Pérez Nonnenmacher. Precisamente el Cabezón de Ingeniero Huergo arregló su participación con una Chevy ex de Dante Echavarri. También vuelven Emiliol Cimolai, Néstor Suane y Fabricio Becerra.

La Monomarca Gol presentará un parque de 33 máquinas.