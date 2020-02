"El mayor éxito de la Fiesta fue el sendero inclusivo"

Las respuestas que recibió Morán de los neuquinos “siempre fueron en forma de agradecimiento” y recalcó los otros puntos positivos que observó en la Fiesta de la Confluencia: “El colectivo gratuito es algo que mejoramos, le agregamos más frecuencia, extendimos los horarios hasta el final de la Fiesta y pedimos dos colectivos dobles, para poder llevar a más neuquinos en cada viaje”.

El funcionario agregó: “Lo importante que hicimos en esta edición también fue potenciar la cultura. La pre Confluencia le dio calidad a la Fiesta y estuvieron los mejores artistas locales junto con los nacionales y con las mismas condiciones”, y ejemplificó: “Los camarines eran los mismos, sin importar la banda que tocara”.

Morán planteó las críticas para 2021: “Siempre hay algo para mejorar, creo que esta octava edición fue muy buena por el escenario y la calidad de la cultura, pero se podría trabajar más la estructura del evento; delimitar y ordenar la parte de atrás del escenario; y agregar alguna tarima para el sector de movilidad reducida así están más cómodos”.

Uno de las actividades que destacó Morán fue la implementación del BMX. “La verdad que la pista tiene un nivel internacional, uno tiene que dimensionar que algunos campeones del mundo están acá en Neuquén enseñándole a nuestros chicos”, expresó el secretario, quien concluyó: “Vamos a seguir trabajando para seguir dándole la mejor Fiesta a los neuquinos”.

“Vine en todas y esta es la mejor”

José Soto salió de su casa en Villa Ceferino y llegó a metros del escenario principal. “Vine en todas las ediciones y esta es la mejor. Entiendo que este es el procedimiento normal, porque yo no tuve que avisar antes ni nada, en el momento que me vieron, me asistieron. Es la primera vez que se me hace tan fácil”, expresó el neuquino, de 55 años. “

