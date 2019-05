"Él me gritaba india, volvete a tu país"

Además de violencia de género, según cuenta Daniela, fue víctima de racismo debido a su color de piel. “Yo soy morocha y me decían ‘india, volvete a tu país, negra de m...’ No sé si lo saben, pero soy bien neuquina y con mucho orgullo”, se desahogó la joven de 18 años que sueña con llegar lejos en el referato.

"También me dijo andá a lavar los platos, pendeja y negra de m... No sabés nada. Lo peor es que su hija y otras mujeres también se sumaron”. Daniela Muñoz La impotencia e indignación de la jueza de línea

Luego se refirió a lo solos e indefensos que se sienten dentro del campo los jueces. Ellos nunca tienen aliento ni hinchada, todo lo contrario. “Duele y molesta, con lo que cuesta entrar a la cancha y hacer frente a todo, porque no tenés el respaldo de nadie. Hay pocos policías y no sabés que puede pasar. Estas cosas no ayudan para nada”, reflexionó Daniela con indignación. Igualmente y a pésar de todo, aclaró que el verdero motivo de la suspensión del partido fueron “las agresiones entre los protagonistas y las piedras que volaban desde la tribuna al campo y ponían en riesgo a todos”, agregó la muchacha. Por último, dijo esperar una sanción ejemplar para Vielma. “Si la vez pasada a Emiliano Doglioli le dieron 16 por algo similar, ahora espero que sean igual o más severos”, culminó.

