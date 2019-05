"Yo a ella no la insulté, sólo al árbitro le dije que es un payaso"

“Estoy tranquilo, de hecho me encuentran en la cancha de Unión Vecinal, donde ayer fue el partido de Primera y con las autoridades de ese club nos preguntamos por qué se armó tanto revuelo, nunca supimos qué pasó… A mí me echan por un reclamo a la línea, que estaba distraída y no vio una pelota que se fue afuera claramente. Me expulsan y me voy sin insultarla. Sí es cierto que está el folclore del fútbol y de afuera no se lo perdonaron y le gritaron muchas cosas. Pero yo no me puedo hacer cargo de eso. Sí asumo que al árbitro le dije que es un payaso”, relató Vielma a LM Neuquén.

“Es posible que en mi descargo llame como testigos a los policías que me acompañaron a salir del campo. Siempre soy respetuoso de las mujeres, no tengo nada contra ellas. Lo que digo es que en el fútbol el ‘folclore’ es complicado y tienen que capacitarse para hacer este trabajo, prepararse bien desde las formativas”, opinó el entrenador.

Arbitros terna Arbitros terna lifune .jpg

Vielma apuntó duramente contra el juez Luis Biffis, con quien tiene viejas cuentas pendientes. “Lo de Biffis conmigo es personal. Una alevosía terrible. Siempre me expulsa, me echa jugadores. Para mí es nefasto y no tendría que dirigir más. Hacía un año que no me tocaba y pedí expresamente que no lo designen para nuestro partido pero no me escucharon”, confesó a LMN.

“Lástima que se le de difusión a algo feo. Lo llamé 4 veces a Escobar (máxima autoridad de los árbitros) y no pude contactarlo. Me van a querer dar como 50 fechas pero insisto en que no la insulté a la jueza”, culminó el hombre de la polémica.

LEÉ MÁS

Partido suspendido por violencia de género y agresiones

"Me dijo 'andá a lavar los platos', con gestito y todo"