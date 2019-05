El mecánico no le quería dar el auto y lo mató

No contento con la situación, Cufré averiguó en otro taller donde le pasaron un precio menor por lo que cuando quiso ir a buscar el auto al taller de la familia Momparler le exigieron el pago de los $3 mil. El cliente le entregó $2.700 y el mecánico le dijo que hasta que no le llevara el dinero restante, no le iba a dar el vehículo, un BMW modelo 97 o 98. Ahí se desató la locura y por ende, la tragedia

En el mismo hecho fueron heridos a cuchilladas el hijo del mecánico, Jhonatan Momparler de 21 años y el hermano de la víctima Daniel Momparler, quienes debieron ser hospitalizados y aún continúan internados en recuperación, según señalaron autoridades sanitarias.