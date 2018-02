El Mellizo y el Muñe no se copan tanto con la promocionada final

La opinión de Gallardo

El entrenador del Millo subrayó que “un River-Boca hace que la Supercopa sea más intensa”. “Trato de darle valor a todo, pero esta Supercopa no tendría la misma repercusión si no fuera un River-Boca. Eso lo hace más intenso y hace que se genere más entusiasmo. Creo que no se la puede poner a nivel de ganar un campeonato o una Copa Libertadores, pero claramente el rival tiene que ver con las repercusiones”, aclaró el Muñeco.

En otro orden, aseguró que todavía no definió el equipo para enfrentar mañana a Lanús y que aunque confía “mucho” en Ignacio Fernández, quien podría ser reemplazado por Camilo Mayada, aclaró que no se casa con ningún jugador.

"No hay que ponerla al nivel de un campeonato o una Copa Libertadores, pero el rival tiene que ver".Marcelo Gallardo. Entrenador de River

"Si te pregunto quién la ganó hace unos años, no te acordás... La importancia se la da el rival".Guillermo Barros Schelotto. Técnico de Boca

La mirada de Guillermo

“La importancia de la Supercopa no es el partido, sino el rival. Si te pregunto quién la ganó hace un par de años no te acordás”, afirmó Barros Schelotto en conferencia de prensa, en sintonía con su colega y también réstandole trascendencia.

En cuanto a la situación puntual de Ramón “Wanchope” Abila, ratificó que Walter Bou se ganó su lugar porque el ex Huracán todavía no lo convenció con su mejor versión futbolística. “Llegó con una lesión y se está poniendo a punto Entiendo que genere expectativa, tiene un pasado muy bueno”, analizó.