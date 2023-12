El mensaje de la esposa de Demichelis en medio del escandaloso momento de River

El Trofeo de Campeones entre River Plate y Rosario Central no fue una final mas, ya que también fue un capítulo crucial para Martín Demichelis , el director técnico de River, quien se jugaba el título y parte de su crédito en el equipo millonario. Aunque a principios de año logró conducir al equipo hacia la victoria en la Liga Profesional, las eliminaciones en la Copa Argentina y Libertadores pusieron a Demichelis bajo escrutinio, especialmente después de rumores de un "off" que involucraba a algunos referentes, generando malestar entre ellos, incluido Enzo Pérez.

Demichelis 1.jpg Martín Demichelis y su hijo

Sin embargo, la vida da revanchas y Demichelis tuvo la suya en el Trofeo de Campeones, donde River se coronó por segunda vez en el año al vencer al mismo rival que lo eliminó en las semifinales. A pesar de la victoria, la noche no estuvo exenta de tensiones, con un nuevo enfrentamiento con Enzo Pérez, quien no lo saludó al retirarse, y la revelación de Claudio Echeverri de que no renovaría contrato.