El mensaje de Wanda Nara a L-Gante tras confirmar su reconciliación con Icardi

Como esas telenovelas que nunca parecen terminar, la vida de Wanda Nara se convirtió en un cúmulo de escándalos, que no se terminan de formar sin que aparezcan otros nuevos para reemplazarlos. En el transcurso de aproximadamente dos meses, la mediática estuvo con Mauro Icardi , se separó, le pidió el divorcio, se puso de novia con L-Gante , volvió a Turquía, se reconcilió con Icardi, vacacionó a solas con él y volvió a buscar al cantante.

La realidad es que mucho no se sabe qué está pasando en la vida de Wanda Nara , sin embargo, pocos días atrás, fue el propio Mauro Icardi quién en un posteo con ella abrazándose confirmó la reconciliación definitiva.

“No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en mujer. Las historias de Disney también tienen segundas temporadas. Te amo Wanda”, escribió Mauro en sus redes sociales. Sin embargo, el posteo fue profundamente ignorado por la mediática, que no le dio ni siquiera un like, y hasta dejó de seguirlo en las redes luego de que el futbolista filtrara un chat en donde hablan de tener un hijo más.

Fue entonces que Wanda likeó un posteo de L-Gante, quién según se sabe, estaría furioso con la empresaria ya que se habría sentido usado por ella, para llamar la atención. Cuando ella estaba en Turquía inclusive, el propio cantante había hecho un posteo que mostraba su enojo, a tal punto que hasta hizo reaccionar a Wanda.

Wanda y L-Gante 2.jpg

“No compro con el fantasmeo, porque mi respeto nunca vale plata”, había escrito el artista. Wanda le había respondido que le gustaba la frase, pero que no “la entendía”. Sin embargo, la charla no siguió a mayores, o por lo menos no en público.

Entonces, si se confirma la reconciliación de Wanda Nara con Mauro Icardi, es extraño pensar la razón que llevaría la mediática a reaccionar al posteo de L-Gante en sus redes. Sumándole más misterio a todo lo ocurrido.

La realidad es, que los seguidores de Wanda también se empiezan a cansar de los interminables idas y vueltas de la mediática, quién como titiritera, parece manejar los hilos de todo lo que ocurre en este bizarro triángulo amoroso.