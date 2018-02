El Messi neuquino: Acuña, lujos y asistencia

Atento Sampaoli

Acuña fue la figura del partido y así le sacó una sonrisa al entrenador de la Selección, Jorge Sampaoli, quien lo considera un jugador indiscutido, al menos en la lista de los que viajarán a Rusia 2018.

La zurda mágica del Huevo otra vez dio que hablar. Ayer fue la zurda de Dios.

OPINIÓN

Una jugada bárbara, de un crack en serio

Pablo González. Conductor de Planeta Gol, de TyC Sports

Es una jugada bárbara de un futbolista espectacular. Acuña me parece un volante por izquierda fantástico, con marca, con proyección, con llegada, con muy buena pegada. Hay pocos hombres que cubran toda la banda izquierda como él. Es un jugador para tener en cuenta en serio, como volante por izquierda titular de la Selección en el próximo Mundial. Hizo una jugada bárbara, de espaldas, metió el taco, tocó por el costado, lo fue a buscar, metió el centro perfecto... Me acuerdo que en la década del 90 se hablaba de ‘un volante por izquierda como Berti’, por el ex River, al que se lo ponía de referencia. A esta altura hay que hablar de ‘un volante por izquierda como Acuña’. Un tipo que hace el doble trabajo de jugar y retroceder bien. Encima tiene buena pegada. En Neuquén tienen un crack.