El MID se suma a la candidatura de Bermúdez con una colectora

“Que mejor que estas palabras que trae el MID, desarrollo es lo que vivió la ciudad de Neuquén a partir de una decisión estratégica que hizo que la capital tenga un intendente de distinto signo político al gobernador y que sumada a la visión de Pechi se convirtió en la más importante de la Patagonia”, reflexionó destacando la transformación y crecimiento de la ciudad durante las gestiones de Horacio Quiroga.

“Estamos mostrando lo que hicimos con orgullo a los vecinos, y les estamos contando que ahora vamos a hacer foco en la integración, haciendo sentir que cada vecino está integrado a cada barrio y cada barrio a la ciudad de Neuquén”, agregó.

En conferencia de prensa, Juan Pablo Carrique, presidente del MID a nivel nacional, agradeció a Bermúdez y al intendente Horacio Quiroga por lo convocatoria, y remarcó: “Nosotros creemos que podemos aportar de igual a igual con el compromiso de poder hacer la mejor intendencia de la ciudad”.

“Venimos a hacer presente y futuro, esto no es un acuerdo electoral porque no abandonamos la construcción de ideas como manera de hacer políticas, porque lamentablemente hoy son tiempos complejos donde la ingeniería electoral tiene más peso que los acuerdos programáticos”, dijo Carrique.

Dejó en claro, además, que es firme el respaldo del Comité Nacional y “de todo el MID a la candidatura de Marcelo y a su proyecto de trabajo”. “En las diferentes reuniones que tuvimos hemos encontrado muchas coincidencias y pensamos que la ciudad más importante de la Patagonia se merece continuar el gobierno de Pechi y fortalecerlo", señaló.

“Nos sumamos a esto, destacamos las obras de integración que se están haciendo como el Municipio del oeste, o el metrobus, obras que acercan al vecino”, agregó Carrique.

Por último, Quiroga destacó: “Esto no es un amontonamiento de sellos. Yo no sé hacer ingeniería electoral, yo sé hacer política. No estamos amontonados, encontramos coincidencias con un partido como el MID que tiene su historia".

"Tenemos una firme decisión y es que Marcelo tiene que convertirse en la próxima gestión en el mejor intendente de Neuquén porque forma parte de un equipo, porque se va a encontrar con una administración saneada, porque tiene recursos para invertir, porque hemos compartido sueños y porque hay vocación de gobierno”, cerró Quiroga.

