Así, el efectivo policial detalló que una guardia se apostó con un auto sin identificar a unos 30 metros de la casa y que a las 8:30 del martes 17 él junto a un compañero hicieron el relevo "Tras unos 15 minutos vimos que salió una camioneta tipo Traffic, que bajó una persona joven y lo pudimos reconocer como el sospechoso, por su fisonomía, rostro y corte de pelo", indicó Fuentes Luego, detalló que el joven ingresó a la vivienda y volvió salir en compañía de dos adultos de unos 60 años y que los tres suben al vehículo y salen en dirección a la Ruta 22.

"Informamos la novedad y se nos pide que hagamos un seguimiento y estemos atentos a ver que hacen. Vimos que se detuvieron en el sector de Fauna, a unos 20/30 metros de puente, y bajaron los dos masculinos, por lo que volvimos a informar a nuestro superior", detalló el oficial y agregó: "Como nos dijeron que los identifiquemos y si coincidía con el sospechoso que lo demoremos. Entonces, cuando volvieron a salir, les pedimos la documentación y corroboramos que era la persona que seguíamos. Ahí pedimos colaboración con personal de Tránsito y posteriormente los trasladamos al puesto que tiene Tránsito en la ruta hasta que arribó personal del Departamento de Seguridad Personal y nosotros nos retiramos".

Consultado sobre si Alfredo Escobar se resistió al procedimiento, el oficial Fuentes dijo que no. Pero sin embargo, mencionó un momento que le llamó la atención. "Escobar nos pidió si podía fumar, encendió el cigarrillo y se quiso retirar del sector, pero le pedimos que no se aleje, por lo que apagó el cigarrillo, hizo dos pasos, se sentó en la camioneta y volvió a prender otro femenino. Lo que me dio la sensación de que estaba nervioso; así como el padre que se le empezó a notar cierta resequedad en la boca".

Para el resto de la jornada se aguardan más testimonios de peritos criminalísticos y forenses que intervinieron en la investigación por el femicidio de Cielo López.