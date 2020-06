El momento de tensión que se vivió tras la carrera de Nascar en Atlanta

https://twitter.com/AlertaRacing/status/1269809779146395648 Vaya susto que dio Bubba Wallace al perder la conciencia mientras daba una entrevista tras la carrera de NASCAR hoy en Atlanta.



El piloto fue llevado a la enfermería y se reporta estable.



Se cree que el calor y el agotamiento pudo ser el causante.



"No sé qué pasó. Supongo que fue una carrera larga. Me levanté muy rápido y me mareé, estaba aturdido, pero me siento bien ahora. Sólo ha sido un pequeño susto para todos", sostuvo Wallace momentos antes del primer desmayo.

Desde ese momento, el piloto fue derivado al centro médico del circuito y según dio a conocer Nascar hace unas horas, ya le dieron el alta y está totalmente recuperado.