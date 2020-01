El Monito Opazo arregló su continuidad en Cipo

“Tuve muchas cosas afuera, pero creí que lo mejor era terminar lo que empezamos y después ver lo que pasa”, sostuvo el delantero neuquino, quien estuvo a préstamo hasta diciembre y se tomó cuatro semanas para terminar de decidirse por Cipo. “Tenía todo arreglado para irme a jugar a Estados Unidos, pero un mal manejo de un mexicano allá, trabó esa puerta”, contó.

2 son los refuerzos de Cipo en el 2020. Piñero Da Silva, el primero y Opazo, el segundo.

El Aqua Romero se lesionó el jueves por la noche, en el cruce de ida frente a Ferro de General Pico, por Copa Argentina. Esa misma noche, la dirigencia albinegra contactó a Opazo y en la práctica matutina de ayer, el Monito re reencontró con sus compañeros y la única cara nueva que encontró fue la del goleador Jorge Piñero da Silva. “Necesita entrenar con ellos, porque estaba trabajando solo y me estaba volviendo loco”, reconoció.

Mientras esperaba conocer su nuevo equipo, el delantero trabajó en doble turno por su cuenta, en el gimnasio por la mañana y por la tarde, en el estadio Ruca Che, junto al profesor Cristian Cervera (ex preparador físico de Cipo).

“Lo de Aqua afectó a todos, fue muy feo, pero él va a salir adelante. Tiene el apoyo de todos, espero que se pueda recuperar pronto y volver cuanto antes”, dijo Daniel Opazo, delantero de Cipolletti, sobre su compañero Enzo Romero

El Monito se reincorporó a un plantel enfocado en dos objetivos, que trabaja para recuperarse físicamente y meterse en el partido de mañana ante el mismo rival, pero por el torneo Federal A, en el que Cipo necesita sumar de a tres. También a un grupo golpeado por la lesión de Aqua Romero.

“Con el técnico (Gustavo Coronel) hablamos un poquito, saludé más que nada y fui a entrenar con los chicos. Gustavo es de pocas palabras, pero ya sabemos lo que piensa. Ahora estoy a disposición”, sostuvo el 9. “Lo de Aqua afectó a todos, fue muy feo, pero él va a salir adelante. Tiene el apoyo de todos, espero que se pueda recuperar pronto y volver cuanto antes”, manifestó el atacante.

Opazo no le tiene miedo al hecho de no haber sumado ritmo futbolístico durante el tiempo que se mantuvo en el limbo del mercado pases. “Lo voy a agarrar con el transcurrir de las prácticas, pero tengo la ventaja de que soy joven y que jamás paré de entrenar. Terminamos el año, seguí entrenando, pasaron las fiestas, y también seguía. Creo que no me va a costar tanto agarrar el ritmo”, dijo.

“Mi cabeza está acá, en tratar de hacer lo mejor para el club y para mí”, manifestó, pese a sus expectativas a futuro. “Se vienen cosas importantes, esperemos pasar en Copa Argentina, en el Federal estamos cerquita, tenemos un gran plantel, es cuestión de hacer ese click y que nos vaya bien”, confió.

El momento en el que Romero sufrió la grave lesión en la rodilla. gentileza ARIEL ARIAS

La resonancia confirmó la lesión de Aqua Romero

La resonancia magnética que le practicaron ayer por la tarde a Enzo Romero confirmó una pésima noticia para el prometedor atacante y para todo el pueblo albinegro. El Aqua se rompió los ligamentos cruzados y está descartado para lo que resta de la temporada.

Romero ingresó a los 36 minutos en el complemento del partido en el que el jueves, Cipolletti empató sin goles ante Ferro de General Pico por Copa Argentina y salió lesionado un minuto después. El momento preocupó a todos los presentes y al gusto amargo por el resultado se sumó la amargura, por el estado de salud del cipoleño, que siempre está en los planes del entrenador Gustavo Coronel.

Horas después de la resonancia, el traumatólogo albinegro, Guillermo Olguín, informó los resultados de los exámenes médicos, que confirmaron lo que intuía el cuerpo médico.

Romero tiene rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, distensión del ligamento colateral interno, contusión en cóndilo interno y derrame moderado.

El primer paso de la recuperación para el delantero será una cirugía. Luego vendrás meses de recuperación, que como aseguran los profesionales, dependen de cada paciente.