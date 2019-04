El morbo de otro mano a mano copero River-Boca

Chicanas entre periodistas

El asunto, incluso, generó un lindo debate con dardos cruzados entre periodistas que cubren a uno y otro equipo. Por ejemplo, en radio La Red, Gustavo Yarroch, quien se encarga de River opinó ayer: “Yo creo que el hincha de Boca no quiere enfrentarse con River hasta que no se vaya Gallardo”. Su compañero de radio, Martín Areválo le salió al cruce enseguida: “Ahora vos sabés cómo piensan los hinchas de Boca... ¿Que hace entonces Boca si se da el cruce, no se presenta?. Mirá que Boca también le ha ganado a este River”, desafió aunque rapidamente le recordaron que los cuces más importantes de los últimos años los ganó todos River (por Sudamericana 2014, Libertadores 2015 escritorio de por medio, Supercopa 2019 y la inolvidable final de la Libertadores 2019).

¿Cuando es el sorteo?

El mismo se realizará el próximo 13 de junio según anunció la CONMEBOL. El bolillero 1 estará integrado por los primeros 8 de cada grupo y el bolillero 2 por los segundos mejores de cada zona.

Se reordenarán de acuerdo a la performance en la etapa inicial.

En octavos podrán enfrentarse equipos de un mismo país o duelos que se hayan dado en la Fase de Grupos se puede repetir.

¿Quién está mejor?

Los dos acaban de ganar esta semana y dieron un paso importante para la clasifación. River, actual campeón, venía de tres empates y logró su primer triunfo ante Alianza Lima y con 6 puntos deberá jugarse parte de la clasifcación el próximo partido en Chile ante Palestino (4 unidades). El puntero es Inter con 10, que podría dejar al Millo segundo. En tanto, Boca, que goleó 4 a 0 al Wilstermann entre semana reúne 7 unidades y también en la fecha próxima enfrentará a un rival directo como Tolima (4). En la última será local del líder Paranaense (9) y si gana ambos se adueñará del grupo. En ese caso, si River queda segundo, podrían cruzarse...

