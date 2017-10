El Mundial de Rusia nos da las espalda

Buenos Aires

En un partido clave, Argentina volvió a fallar y sólo sacó un empate sin goles frente a Perú en la penúltima fecha de las eliminatorias de Rusia 2018 y quedó afuera, hasta de la zona de repechaje.

El cambio de escenario de la Selección, que se anunció con bombos y platillos, no surtió efecto en un equipo sin identidad de juego, en la que sus referentes no aparecen, con la única excepción de siempre: Lionel Messi.

Argentina no jugó bien, aunque fue mucho más que Perú y mereció terminar con una diferencia a favor. Falló en la definición, pero tampoco tuvo una identidad futbolística en la creación. El equipo de Jorge Sampaoli volvió a defraudar. Perú, por su parte, utilizó bien los recursos con los que contó, fue austero, pero hizo negocio.

La primera de la Selección fue a los 13 minutos, en un tiro de esquina por izquierda, Messi apareció por el centro del área, remató y el balón rebotó en la defensa. Una jugada de manual que parecía ser el inicio de una noche arrolladora de Argentina, que sin embargo fue sólo una ilusión.

La Albiceleste tuvo el dominio de la pelota, pero no generó el contexto para que Messi pudiera desarrollar su juego. Se vio a Lio retrocediendo a la mitad de la cancha para buscar la pelota. La Pulga, además, aparecía siempre rodeada por al menos dos rivales, lo que dificultaba que fuera una opción limpia de pase.

La media hora de juego pasó sin goles y con una mala noticia que llegó del otro lado de la Cordillera: Chile le ganaba a Ecuador y, así, Argentina caía al sexto puesto, fuera incluso del repechaje.

Todo por el Papu

A los 32 minutos probó el Papu Gómez, con un remate de zurda al primer palo, pero la respuesta de Perú era aún más peligrosa. A los 34, Farfán apareció a espaldas de Otamendi, le ganó la posición a Mascherano y, frente a frente con Romero, remató desviado. Todo pasaba por los pies del jugador del Atalanta.

A los 38 minutos, en otra aparición del capitán, quien probó al arco y su remate se fue muy cerca del primer palo, en una gran ocasión para la Selección que se fue al descanso sin nada.

Empezó inspirado

Iba un minuto del complemento y Argentina tuvo tres situaciones en dos llegadas. Primero un remate de Benedetto y el rebote le quedó a Messi, quien se había escabullido entre la defensa, y sacó un disparó que estrelló en el palo. Y en la siguiente, Biglia remató y Gallese la envió al córner.

La figura de Gallese se agigantó a fuerza de las situaciones de Argentina. Messi, otra vez, vio libre a un compañero. Le cedió el balón al Papu Gómez, quien, en lugar de devolverle la pelota al rosarino, optó por el remate que tapó, otra vez, el arquero. A los 16, la Pulga hizo una gran jugada individual y habilitó a Rigoni, que no pudo definir cómodo.

Pero a Sampaoli se le venía otra mala noticia. Después de cinco minutos en cancha, cuando reemplazó a Banega, increíblemente Gago se lesionó solo. Aunque intentó seguir, tuvo que salir y dejó a la Selección sin cambios, ya que en su lugar ingresó Enzo Pérez.

Todavía quedaban 25 minutos pero Argentina ya sabía que iba a morir con esos once hombres en cancha y sin posibilidades de recambiar el ataque, donde Benedetto volvía a fallar una definición.

Desordenada, la Selección le dio espacios a Perú, que se animó a buscar el gol. Pero no llegó. En los minutos finales, Messi tuvo un tiro libre que neutralizó la altura de los peruanos, mientras que Guerrero vio en sus pies la última oportunidad de romper el cero.

Argentina quedó con 25 puntos y esos escasos 16 goles a favor (15 en contra) que sigue sin poder engrosar. Si el martes le gana a Ecuador, que con 21 puntos ya no tiene chances de ir al Mundial, llegará a 28, los mismos que ahora tiene Uruguay, segundo de la eliminatoria. Pero hay que ganar y hoy por hoy es tan difícil para la Selección. Todo indica que para llegar a Rusia habrá que prenderle velas al equipo de Sampaoli.

OPINIÓN

Es medio raro lo que nos pasa. Roger Morales

Ex DT y jugador, actual funcionario público

Es medio raro lo que nos pasa. A mí me gusto la Selección, no entró la pelota cuando tenía que entrar. Y después es difícil jugar con esa presión cuando te jugás la entrada al Mundial. No sé por qué pasa esto de no poder meterla. Soy entrenador, practicás la definición pero pasa por el delantero, los momentos... No sé si como institución merece Argentina ir al Mundial, pero sí como equipo. Yo tengo fe en que nos vamos a clasificar. Ojalá que en estos días se termine de armar el equipo. Es difícil. Me gusta Acuña, encara, tiene personalidad, es atrevido.