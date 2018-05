Aseguraron que por esas publicidades no le pagan a nadie. Ya salieron las intimaciones desde el Tribunal de Faltas.

Los automovilistas que transitan la Ruta Nacional N° 22 en Plottier ya no se distraerán con los más de 20 carteles publicitarios que se exhiben a su vera. La Municipalidad intimó a los dueños para que los saquen porque no tenían autorización y si no lo hacen los sacará la comuna.