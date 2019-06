El neuquino Acuña tuvo un buen debut y hasta Scaloni lo elogió

“Con la entrada del Huevo que la quiero remarcar y siempre lo dije es un chico importante y se entrena de manera espectacular, el equipo dio un paso adelante”, destacó Lionel Scaloni la actuación del ex Racing.

El partido del Huevo

Acuña aportó lo de siempre: despliegue y empuje por la banda izquierda y mucho amor propio. Le puso garra y tuvo explosión. Llegó al fondo un par de veces, como a los 27 del segundo tiempo, cuando desbordó y tiró un centro atrás que el propio Messi no pudo aprovechar.

Luego se dio una acción parecida y el que no supo capitalizar esta vez la lucida acción de Acuña fue el cordobés Paulo Dybala. Lo cierto es que hoy se vio otra Argentina, con mucho más Huevo. Claro, lo tuvo al neuquino Acuña.

Acuña y Rouret.jpg

La alegría de su ex DT y gran amigo

Gabriel Rouret es amigo de toda la vida de Acuña. Lo dirigió en Don Bosco y a partir de allí se forjó una linda amistad. Esta vez el Gaby no viajó a Brasil como sí lo hizo a Rusia 2018 o a Portugal en reiteradas ocasiones. Pero compartió su alegría con LM Neuquén.

"Hice muchísima fuerza para que entrara y me di cuenta de que Scaloni lo iba a poner cuando fue a hablarle en el primer tiempo. No es porque uno sea tan cercano al Huevo pero para mí hizo méritos suficientes como para entrar. No dio mal un solo pase y dio una pelota de gol a Messi que increíblemente le picó antes a Lionel. Sin fanatismo creo que se merece un lugar en la banda izquierda, además se van a venir partidos importantes en lo que puede ayudar con su marca", resaltó este abogado zapalino.

Y contó qué le dijo en el mensaje que le envió a Acuña tras el partido. "Lo felicité porque maneja muy bien estas situaciones de presión, nunca se pone nervioso, es admirable", resaltó el amigo del alma de Marcos, que entró y no quiere salir más del equipo.

