El "Neymar colombiano" al que Gallardo llevó de a poco y la rompe

“Ahora está para jugar los 90 minutos Carrascal. A veces considero que cuando un jugador me puede dar algo que el equipo no encontraba, con su calidad técnica y fantasía, necesitaba que se ponga en condiciones, y empezó a mostrar desde el jueves pasado que no estaba equivocado. Va ganando confianza minutos, y va asumiendo ese juego que el equipo necesita de él. Es diferente para este tipo de partidos”, lo elogió Marcelo Gallardo una vez finalizado el baile, 6 a 2, a Nacional por los cuartos de final de la Copa Libertadores.