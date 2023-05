El nuevo pedido que Santi Maratea hizo por Independiente: "Esto es un abuso"

Santi Maratea lanzó su nueva campaña de recolección de dinero y provocó diversas controversias. Con el objetivo de recaudar 20 millones de dólares para saldar la deuda que tiene el club Independiente de Avellaneda, que si no es abonada puede llegar a ser inhibido.

Desde el minuto cero el influencer empujó la causa. Sin embargo, ahora se sumó una nueva crítica por la opción que brindó para que sus seguidores puedan donar aunque no tengan dinero.

El anuncio se hizo con bombos y platillos en el club del Rojo de Avellaneda, aunque dejó en claro que no se trata de una cruzada por parte de las autoridades, sino que es una colecta suya. Para ello conformó un fideicomiso para cumplir con requerimientos respecto a la millonaria suma que se espera recolectar. Hasta el momento sus seguidores aportaron la suma de 700 millones de pesos. El joven estipuló que podría llegar al objetivo en 15 días, lo que no se estaría cumpliendo.

Como suele hacer, llamó a sus seguidores a aportar dinero a través de una billetera virtual. Pero sus ultimas publicaciones dieron un giro con una particular sugerencia para quienes no tiene dinero disponible, en lo inmediato, para donar. “Si quieren poner y no tienen plata o van a tener más adelante, les quiero compartir que si hacés click en el link, vos podés pagar con la plata de Mercado Pago o con tarjeta de crédito o débito que tenés asociada. Si deslizás para el costado te aparecen opciones y la última es mercado crédito, que es que te prestan la plata”, sugirió el influencer.

En la misma línea, indicó que el funcionamiento es que te “prestan plata” y cuando se tenga dinero propio en la app se puede realizar la devolución, con un lapso de tiempo de un mes. La sugerencia no pasó desapercibida en Twitter, donde se habló de la intención de Santiago Maratea de que sus seguidores se endeuden para que él cumpliera con su objetivo.

“Esto ya es un abuso. No parece ético que un ‘influencer’ -que no entiende de finanzas- le sugiera a su audiencia que se endeude para donar dinero. Sobre todo a una población con muy poca educación financiera”, escribió en Twitter la usuaria @jultarres, periodista especialista en Economía. La publicación se viralizó de inmediato y la indignación se reflejó en los comentarios.

Por el momento, el influencer no realizó declaraciones al respecto. Usualmente, no duda en contestar las críticas. Recientemente, denunció en sus redes sociales que recibía diversos actos de violencia luego de anunciar que el 5% de lo recaudado era una ganancia para él. “No voy a coincidir con lo que ustedes creen que yo debería hacer. Menos si el 90% de todos ustedes son unos fracasados”, respondió y aseguró que con su dinero haría lo que quisiera.