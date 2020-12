"El nuevo Tyson": el boxeador que lleva 16 nocauts en el primero

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCIuoUJknnMb%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAHEjrLvSe5csihHw3MJWE4JbjPsBhld504GPmtr0s1FsVSUGb3ayL5nFXGqQZBtMzNWjQh6tqOaxb2PViSB9yahJW20yiJDpygG8BtE60wvrnuRZAgZBebH1WW11UEd1iRkNOIoj7IwxZCDJhxLahFv0x4OH1AZDZD View this post on Instagram A post shared by MONSTER TAKEOVER (@realedgarberlanga)

Quien no pudo con ese buen momento fue el boricua Félix 'Diamante' Verdejo, que a pesar de haber enviado en el primero y cuarto rounds a la lona al japonés Masayoshi Nakatani, terminó noqueado de manera dramática en el noveno asalto tras haber caído dos veces en ese fatídico round.

Félix Verdejo no perdía desde marzo de 2018, cuando cayó ante el mexicano Antonio Lozada, y desde entonces había ligado cuatro victorias consecutivas; sin embargo, no aprovechó su buen momento ante Nakatani y terminó noqueado. El japonés no peleaba desde que cayó en 12 asaltos y por puntos ante Teofimo López en julio de 2019, pero fue feroz y contundente cuando lo necesitó y se llevó la victoria.