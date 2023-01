El número uno del tenis, Carlos Alcaraz, estará en el Argentina Open

Alcaraz es la nueva promesa del tenis mundial y "cautivó a todos con su espíritu de lucha, aquel que no lo deja dar ninguna pelota por perdida, además de su increíble potencia y capacidad de jugar en canchas de polvo de ladrillo", describió el texto del Argentina Open.

"Intentar mantener el nivel de 2022 y seguir mejorando, tanto a nivel tenístico como a nivel mental. Sé que no será fácil, pero me gustan los retos y espero estar preparado", comentó Alcaraz, campeón del US Open 2022.

Por su parte, Juan Carlos Ferrero, conocido como "El Mosquito" y exnúmero uno del mundo en la ATP, habló sobre su dirigido: "El partido ante Sinner en los cuartos de final del US Open fue una batalla tremenda, con un nivel de tenis espectacular por parte de ambos. La victoria ante Djokovic en las semifinales de Madrid también podría estar también entre los mejores", analizó.

Martín Jaite, director del Argentina Open ATP resaltó al respecto: "Es un honor y una gran noticia para el deporte argentino tener a Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, jugando nuestro torneo. La edición 2023 va a ser imperdible".