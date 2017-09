El TC Mouras, que en esta 12ª fecha de su calendario arriba por primera vez en su historia al autódromo de Centenario, tendrá a Lautaro de la Iglesia entre los doce pilotos que están peleando en la Copa de Oro.

“No me presiona, me motiva correr acá porque es estar en casa. Corro ante la gente que siempre mira la categoría por televisión y ahora van a poder estar en el autódromo. Por eso me sirve mucho como motivación. Vamos a intentar tener un gran fin de semana”, dijo De la Iglesia, que ayer tomó parte de las pruebas libres junto a su piloto invitado: Mauricio Lambiris.

2 años del neuquino en categorías nacionales. De la Iglesia debutó en 2016 en el TC Pista Mouras y por su buen rendimiento pasó al TC Mouras. En su debut ya ganó una final y metió otros dos podios (2º y 3º).

A la segunda jornada de la Copa de Oro llega 10º, con 27 puntos y una final ganada. En este escenario, hoy comenzará a tener un primer test del Chevrolet Nº 104 cuando salte a la pista con la primera tanda de entrenamientos desde las 10 de la mañana.

“Esta fecha representa una gran oportunidad para nosotros porque venimos de abandonar en Concepción del Uruguay cuando estábamos ganando. Sabemos que tenemos que recuperar puntos y por eso la idea es salir a ganar, ese es nuestro objetivo para el fin de semana”, afirmó el neuquino, que transita su primer año en la categoría.

Una temporada que comenzó bien arriba con un segundo puesto en Mar de Ajó y una tercera ubicación en el autódromo de La Plata. En la tercera fecha, en el mismo escenario, no pudo completar la final y luego volvió a meterse entre los primeros con un sexto puesto en La Plata. El momento de gloria lo tuvo en el autódromo de Toay, en La Pampa, cuando ganó su primera carrera en el Mouras. El neuquino daba muestras de su rápida adaptación a la categoría y de su constante ascenso como piloto luego de ser campeón de la Monomarca Gol en 2015 y de pelear al año siguiente hasta la última fecha en el TC Pista Mouras. Sin embargo, luego del triunfo comenzó otra etapa para De la Iglesia, dado que recibió una sanción de la ACTC por haber probado con un auto de Fórmula Renault en la previa de Toay. Tuvo que largar dos veces último en su serie. Igualmente pudo sumar y logró un 7º y 9º lugar en La Plata. Pero en las restantes cuatro fechas no pudo completar una final. La que más lamentó fue la última, en Concepción del Uruguay: iba punteando pero el auto lo abandonó en el giro 13.

"Invito a todos al autódromo y agradezco a la gente que durante la semana me mandó sus mensajes de aliento. Se siente mucho, así que los esperamos”. Lautaro de la Iglesia Presencia local en el TC Mouras de Centenario

“Sinceramente no me caí anímicamente por el tema de la sanción. Es una cuestión de suerte. La carrera pasada hicimos la pole y ganamos la serie pero el auto rompió motor. De no ser por lo de la carrera pasada hoy estaríamos punteros en el campeonato, pero son fierros y los fierros se rompen. Hay que seguir para adelante. Fue una cuestión de suerte, nada más”, analizó el piloto respecto al último tramo del campeonato.

Concentrado en lo que viene, el piloto del Werner Competición, a falta de cuatro fechas para el cierre del torneo, solo tiene en mente volver a sumar puntos de los buenos para meterse de lleno en la pelea. “Sin dudas el objetivo es el campeonato. Sabemos que es difícil pero no vamos a bajar los brazos hasta la última carrera”, aseveró De la Iglesia y agregó: “Los doce somos candidatos. Pero intentaremos pensar en nosotros. Lo que tenemos que hacer es acercarnos a la punta más allá de quién quede como puntero terminada esta fecha”, cerró el piloto que quiere festejar en su casa.

Hoy a las 19

Ortelli y el Gurí en la presentación

Con la presencia del los campeones del TC Guillermo Ortelli y Omar Martínez hoy se oficializará la 12ª fecha del TC Mouras. El evento comenzará a las 19 en el bar Johnny B. Good, del Alto Comahue Shopping (Neuquén). Además, quedarán presentadas las categorías teloneras como el TC Pista Mouras, la Fórmula Metropolitana y las invitadas de la región: el TC Neuquino y la Monomarca Gol.

La jornada trendrá a otros cinco regionales

Neuquén

La histórica carrera del TC Mouras en el autódromo de Centenario tendrá a varios pilotos de la región además de Lautaro de la Iglesia. En la categoría principal -se correrá por última vez en el calendario- como invitados aparecen Juan Cruz Benvenuti (Villa La Angostura), Mariano Jáuregui (Cipolletti) y Daniel Nefa (Cinco Saltos).

Benvenuti, piloto de TC Pista, fue convocado por Federico Iribarne (Chevrolet), uno de los doce corredores que están en la Copa de Oro. Jáuregui, que comenzó el año en el Mouras y no pudo continuar por falta de presupuesto, estará con Emmanuel Pérez Bravo (Chevrolet). El Tanque, quien a mitad de año dejó de correr en el Pista por problemas económicos, fue llamado por Alonso Etchebest (Chevrolet), que pelea por el título.

Teloneras

Además, estarán los hermanos Lucas y Franco Rossomanno en la Fórmula Renault, telonera del Mouras, y los locales del TC Neuquino y la Monomarca Gol que compartirán la fiesta fierrera.