El oscuro pasado del árbitro del escándalo racista en Champions

El gobierno rumano, país del que es oriundo, tuvo que salir a pedir disculpas y su pasado no lo ayuda. En ese contexto, el medio ProSport divulgó declaraciones del cuarto árbitro Sebastián Coltescu a sus familiares, a los que llamó tras el encuentro para explicar su sentir y su versión de lo ocurrido: "Solo trato de ser bueno. No voy a leer ningún sitio de prensa estos días. ¡Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista! Al menos, eso espero", confesó según sus allegados.