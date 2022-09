El palo que Wanda Nara le mandó a La China Suárez

La reacción de Wanda Nara en quien es la mascara .mp4 La reacción de Wanda Nara en quien es la mascara

La pelea entre ambas comenzó luego de que la empresaria se enteró del coqueteó virtual de La China con su marido. Primero ella decidió seguir apostando por su matrimonio, pero la situación cambió cuando recibió un mail de un amigo de la actriz contándole detalles de un encuentro que habría tenido la ex de Benjamín Vicuña con Icardi.

"El enojo de Wanda es que estaba todo bien y le llegó el mail con este enigmático. Ella te contesta cuando quiere y lo que quiere", precisó Yanina Latorre en su momento.

"Hace unos días a Wanda le empezaron a llegar mails contándole sobre La China e Icardi con lujos y detalles. Un amigo de La China contó que ella sí estuvo el fin de semana famoso en París, en un hotel. Él le sacó el pasaje", había revelado Latorre en LAM. "Entonces hubo sexo", acotó al escucharla Pía Shaw. "Wanda está buscando pruebas", respondió la explosiva angelita asintiendo.

"Todos levantaron mi data, fue hermosa la semana pasada. Yo creo que Wanda confió en mí porque soy del palo: la botinera con la botinera se entiende. A mí me buscan los famosos para contarme", reflexionó unos días después de dar esa primicia.

"Yo no soy cartonera de data. Eso que hace la panelista común, que va llamando al famoso y le tira de la lengua... Me siento indigna. Yo no me prostituyo por una noticia, me creo mucho más que eso", finalizó al respecto.