"Había una versión de que fue Dady Brieva", contestó Doman. "Bueno, para mi no es una versión. Para mi es información", replicó el Presidente de APTRA.

"Habló con Federico Levrino, estaba acordado el reportaje y Susana no quiso hacerlo", acotó Doman, haciendo referencia al productor del ciclo de la estrella de Telefe.

"¿Puedo agregarte algo más a lo Ventura? ¿Quién llamó a Susana para que ese reportaje no se hiciera? Susana ya había dicho que si", disparó el conductor, antes de señalar al ex presidente Mauricio Macri, como el desarticulador de la entrevista. "Eso no lo sé", reconoció Ventura.

"Mauricio Macri", sentenció Doman. "Son historias de la historia", agregó con humor, mientras los integrantes del programa lo miraban perplejos.

En septiembre del 2017, se filtraron audios en los que se escucha el lamento de Levrino por la negativa de la diva. "Me perdí la nota más importante de mi vida. ¿Qué querés que te diga, tiene más de 70 años, es inmanejable. La habrán operado este día y habrá dicho esto, toda la buena voluntad, estábamos bastante bien", dijo el productor.

"Ahora está en Uruguay, quién le habló, quién la visitó, no tengo idea. Acá yo soy productor del programa y me perdí la nota más importante de mi vida", añadió.

En otro de los audios, el productor reconoció que tuvo una discusión con Susana por el tweet que terminó dando por tierra con las negociaciones para llevar a Cristina al living de la diva.

https://twitter.com/Su_Gimenez/status/902979014779908096 De ninguna manera voy a recibir a la ex presidenta CFK seria como traicionar mis principios y mis ideas — Susana Gimenez (@Su_Gimenez) August 30, 2017

"Te guste o no te guste, no podés decir eso, es una presidenta elegida democráticamente. Ya me reputié. Obviamente, a mí no me comentó lo que iba a hacer (la publicación del tweet). Son los bueyes con los que aramos", disparó.

"De ninguna manera voy a recibir a la ex presidenta CFK seria como traicionar mis principios y mis ideas", había tuiteado Susana.

Tiempo después, durante un mano a mano con Elizabeth , Cristina se refirió a la fallida entrevista y a los dichos de Levrino. "Lo que sucedió fue lo que se escuchó en los audios. Creo que el gobierno exigió que también fueran las señoras Vidal y Carrió2, dijo antes de decir que ella igualmetne "no iría" al programa de Susana porque "se puso en duda que Néstor no estaba en el cajón".

"Hay cosas que son demasiado fuertes, demasiado malas. Una cosa es ser duro o crítico pero ver a una familia como mis hijos y yo, parados con el cajón y decir que él no estaba adentro… Eso no es ser híper crítico, eso es ser una persona mala. Yo no soy mala. Creo que hay cosas que hablan de cómo es la condición humana de cada uno, más que de cómo es intelectualmente", agregó.

