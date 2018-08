Detalló que el pasado miércoles una radio de Chos Malal, que retrasmite la programación de su radio, sufrió un ataque mientras se trataba al aire la polémica que se suscitó tras la visita de los escritores Agustín Laje y Nicolás Márquez.

“Por la parte de atrás se colgaron de los cables y arrastraron equipos al piso, algunos se rompieron. Destrozaron la radio. Luego forzaron la puerta de entrada del templo de la calle Roca. Y antenoche, rompieron la puerta de blindex de AMEN Salud de la calle Bouquet Roldán 36. La destrozaron, le descuadraron el marco metálico y la rompieron", detalló el pastor Márquez a LM Neuquén.

Dijo que aguardaban las cámaras de la mutual AMEN para determinar quiénes habían sido los autores de la rotura de la puerta pero que no contaban con cámaras en el caso del acceso al templo.

“Nosotros hemos recibido amenazas, las mismas chicas del colegio, en sus redes sociales pusieron: ‘Vamos a quemar y vamos a romper Jesús es Rey, AMEN y todo lo que hay’”, señaló el pastor.

Al tiempo que indicó que no podía asegurar que se trataba de las mismas personas. "No tengo pruebas, lo único que digo es que nos amenazaron y que ahora se dio esto. No se cómo probarlo, vamos a ver las cámaras. Tuve amenazas por las redes sociales y tuve tres golpes. Yo no las acuso", añadió.

Indicó que está certificado por un escribano lo que las jóvenes alumnas escribieron en sus redes sociales. "Lo pusieron en su propio Face y en su propio Twitter. También dice lo que ellos hicieron con (Agustín) Laje, al amenazarlo: ‘Te voy a matar’. Otra se jactó de darle un escupitajo y escribió: ‘Me siento realizada como mujer’", detalló el pastor.

Aseguró que ellas mismas escribieron los dichos de lo que el mismo fue testigo. "Yo lo escuché pero ahora está certificado. Le dijeron en la cara: ‘Aborto se perdió tu mamá’".

E indicó: "Pensamos que son tonteras de adolescentes, ahora que aparece esto, no sé qué pensar".

AM mutual amen (1).jpg Agustín Martínez

Embed

