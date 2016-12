El periodista Guillermo Lobo, envuelto en una denuncia de abuso sexual

El periodista Guillermo Lobo fue denunciado por presunto abuso sexual de una niña de seis años, en un caso que habría ocurrido hace 29 años, prescribió y ahora podría volver a reactivarse. Nadia Dagnino, la denunciante, acusó al comunicador del canal de cable TN y a uno de sus hermanos, al volver a presentar los cargos recientemente ante la Fiscalía de Género de San Isidro, luego de que Lobo fuera sobreseído en septiembre.

"La persona que me había abusado era Guillermo Lobo de Todo Noticias, creo que es donde trabaja este personaje ahora y su hermano Ramón Lobo. Yo a los 16 años estaba yendo a la escuela y este personaje, que es la persona que me abusa cuando yo tenía 6 y 7 años, me seguía diciendo cosas en la calle como 'qué linda que estás', 'qué buena que te pusiste ahora'", afirmó Dagnino en una entrevista difundida por la Red Nacional de Medios Alternativos a fines de noviembre en el portal Indymedia.

Lobo negó las acusaciones y señaló a la agrupación piquetera Quebracho como responsable de la denuncia, a la que calificó como "falsa y espantosa". "Es una acusación falsa y espantosa, impulsada por una abogada ligada a Quebracho". "A nosotros nos amenazan todo el tiempo los de Quebracho; esto es un apriete", argumentó el periodista. Lobo recalcó en varias oportunidades que fue sobreseído en septiembre por la Justicia de San Isidro y dio a conocer extractos de la documentación judicial que acredita esa decisión.

Asimismo, el periodista destacó que Dagnino incluso equivocó su nombre. "No soy Guillermo Eduardo", indicó. "Luego trataron de corregirlo, pero la fiscal y el juez se dieron cuenta que buscaban otra cosa. La Justicia anuló por completo la denuncia. Mis abogados tomaron cartas en el asunto que me causa profunda tristeza e impotencia por el daño a mis hijos y mi familia", sostuvo Lobo, que no descartaría iniciar acciones legales. Y concluyó que la denunciante "asegura que fue algo ocurrido hace 30 años con personas que no conozco. Y admiten que la fiscal (de trayectoria indubitable) no creyó nada de toda esta falsedad".

Gabriela Conder, abogada de Dagnino, cuestionó las expresiones del periodista. "Es mentira que la fiscalía desechó la denuncia; el fiscal y el juez resolvieron sobreseer a Lobo porque fueron delitos de hace más de 20 años, la causa ya fue prescripta", afirmó en diálogo telefónico con este portal. "Eso es lo que pidió el abogado de Lobo, que no se investigue por eso; y nosotros hicimos una apelación en la Cámara de Apelaciones, donde se resolverá qué hacer con la causa", advirtió la letrada.

En relación a sus vínculos con Quebracho, Conder respondió: "¿Qué tiene que ver con los hechos si yo estoy o no vinculada a Quebracho? ¿Tiene algo que ver con el tema del abuso? Yo ahora no tengo vínculo con Quebracho, pero si los tuviera, no tiene nada que ver con los hechos. Esto es patear la pelota afuera. No tiene nada que ver".

"Se hizo la denuncia contra Guillermo Lobo y el hermano, por hechos que la fiscal calificó como gravemente ultrajantes, contra una nena de entre seis y siete años. Había un grupo de nenas que iban a la casa de Lobo y la única que se animó muchos años después a denunciarlo fue ella porque son hechos muy difíciles para asimilar y denunciar", argumentó la abogada.

Conder desafió: "Si él [por Lobo] se presta para que se investigue, que lo hagan. Todos queremos saber la verdad. A Nadia le costó mucho aceptar esta violación y denunciarlo. Finalmente pudo hacerlo después un gran trabajo con su psicóloga".

"Esta denuncia no fue hecha esta semana y nosotros nunca quisimos prensa porque después decían que queríamos extorsionar a Lobo. Si él dice que todo es falso, que nos denuncie, así nos dejan presentar las pruebas que tenemos", concluyó la abogada.