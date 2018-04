En un acto frente a la sede del partido, Gioja arengó y agradeció a los miles de militantes que colmaron las calles de la zona, a quienes les dijo que “es bueno que esto (por la intervención) haya pasado, porque ante cada acción habrá una reacción”. “Apareció un ciudadano que decía ‘vengo a hacerme cargo del partido’, y no se la hicimos fácil. Vamos a respetar la justicia, pero la de nuestro pueblo, no la de un disparate de resolución que hizo una jueza para intervenir al partido más grande de Latinoamérica”, sentenció ante los aplausos de la militancia. El diputado por San Juan aseguró que van “a agotar todas las vías, pero no nos vamos a cruzar de brazos”.