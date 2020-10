El picante piropo de La Princesita a la cantante Flor Anca

"No me inhibe en absoluto lo que me has dicho, al contrario, te admiro mucho", manifestó Karina en alusión a la confesión que hizo Anca semanas atrás cuando manifestó que ella le "encanta".

Una vez más Breitman y Anca abandonaron la pista tras recibir numerosos elogios por parte del jurado. Oscar Mediavilla y Moria Casán los puntuaron con un ocho, mientras Nacha Guevara los felicitó con un 10.

Se le había declarado en la pista

A finales de septiembre, en un cruce de palabras con la jurado del Cantando, Flor Anca se sinceró y expresó “me encanta Karina”, causando la sorpresa de todos los que estaban en el piso. El comentario llegó luego de que el actor la mandó al frente mientras la Princesita se reía por cómo la cantante le había tirado los perros.

Para seguir en su plan de conquista, Anca terminó dedicándole a Karina, la Princesita una canción bien directa. Nada menos que “Bésame mucho”, en una interpretación que se llevó todos los aplausos, por supuesto incluidos los de la jurado en cuestión.

“No te conseguimos marido, pero te conseguimos una esposa”, expresó Ángel de Brito sobre la declaración de amor y el “regalo” que le hizo Flor a Karina la Princesita, que dejó sorprendido al jurado y a todos los miembros del cantando.