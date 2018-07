El Pity Álvarez fue internado y se quedó sin abogado

Según informó el portal MinutoUno, el ex líder de Viejas Locas pasó la noche sedado en el centro de salud penitenciario, en donde le realizan controles médicos de presión y cardiológicos, por un problema de hipertensión.

Cristina, la madre del músico, aseguró en declaraciones a C5N, que está controlado y que en estos momentos los médicos que lo atienden lo están evaluando y estabilizando.

En tanto, anoche Telefé Noticias difundió una foto donde aparece Pity abrazando a Díaz a quien mató el fin de semana.

Fuentes de la investigación dijeron a Clarín que esa foto no consta en el expediente ya que nadie la aportó a la causa y que todavía no están los resultados del peritaje del celular de Díaz. No obstante, la imagen sólo tiene un valor documental ya que pudo haber sido ocasional o ante un pedido como los que recibe cualquier famoso.

"No éramos amigos, nada que ver. Él era un pibe que choreaba", había dicho Álvarez frente a las cámaras de la prensa antes de entregarse a la policía.

La Policía, no obstante, informó que "El Gringo" Díaz no tenía antecedentes delictivos ni portaba armas cuando se produjo la pelea con el ex Intoxicados.

Por otro lado, el lunes en la tarde, Sebastián Queijeiro, renunció a la defensa del músico, alegando que "el Pity no está en condiciones, que el estado en el que está no puede firmar ningún papel". De acuerdo con una publicación de Clarín, el músico será representado por el defensor oficial Santiago Ottaviano.

El lunes Quejeiro visitó al imputado en la cárcel de Ezeiza y, después de estar cinco horas tomó la decisión de dar un paso al costado. Al salir contó que vio a Álvarez desencajado, descompuesto, deprimido y fuera de sí. "Sufre un síndrome de abstinencia fuertísimo y corre riesgo su vida", dijo.

Horas después de la renuncia de Queijeiro, Claudio Calabresi, el abogado de la madre del cantante, desmintió que el letrado que acompañó a Pity a entregarse, haya sido su representante legal.