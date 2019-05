El PJ seguirá gobernando en La Pampa: obtuvo un amplio triunfo

Ziliotto es acompañado en la fórmula del Frente Justicialista Pampeano por el actual vicegobernador provincial, Mariano Fernández, mientras que Cambiemos intentaba dar el batacazo con la candidatura del también diputado nacional de la UCR Daniel Kroneberger, que lleva como candidato a vice al ex secretario de Hacienda de Santa Rosa Luis Alberto Evangelista.

Claramente favorito según marcan las encuestas, el peronismo llegó a las urnas con los nueve mandatos consecutivos al frente del Poder Ejecutivo provincial desde el regreso de la democracia, en diciembre de 1983, y con el dato de que los oficialismos vienen triunfando en las elecciones distritales en lo que va del año.

El actual gobernador local, Carlos Verna, que lucha contra un cáncer que padece desde hace tiempo, decidió no presentarse en estas elecciones para un nuevo mandato.

Pese a que aún no se habían difundido oficialmente los primeros resultados del escrutinio, el Partido Justicialista se apuró en felicitar públicamente a Ziliotto por "este nuevo triunfo del peronismo".

Además de la gobernación, el PJ recuperaba las intendencias de Santa Rosa, la capital, y la ciudad de General Pico, hasta ahora en manos del PRO.

En la capital pampeana, el Frente Justicialista Pampeano (FREJUPA) triunfó con el candidato "camporista" Luciano Di Napoli y recuperó la intendencia hasta ahora conducida por el radical Leandro Altolaguirre (Cambiemos), quien compitió por su reelección y reconoció la derrota a poco de recibir los primeros resultados extraoficiales.

El jefe comunal se hizo cargo de la derrota y evitó responsabilizar al Gobierno nacional por el resultado: "Las urnas son las que hablan y no hay que echarle la culpa a nadie".

Por su parte en General Pico, la ministra de Desarrollo Social de La Pampa, Fernanda Alonso. se consagró como la primera mujer que ocupará la intendencia, la segunda ciudad en importancia de la provincia, al ganarle al actual diputado nacional del PRO Martín Maquieyra, quien reconoció la derrota.

"La gente no nos apoyó en su mayoría pero hay un montón que lo hizo y un agradecimiento a ellos. Me hago cargo de mi parte pero el PJ viene ganando hace 36 años en La Pampa y no lo podemos adjudicar a (Mauricio) Macri que viene gobernando desde hace tres años", declaró Maquieyra.

