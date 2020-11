El polémico mensaje de Viviana Canosa contra la vacuna rusa

Poco antes, en su ciclo de Canal 9, la periodista debatió el lunes por la noche sobre le cruce del productor Flavio Mendoza y la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Victoria Donda en PH: Podemos Hablar y, al no acordar con la postura del panelista Pablo Caruso, sacó una jeringa y disparó: "Sabés que me dan ganas de callarlo, te clavo la vacuna rusa".

"No puedo entender el prejuicio ideológico y político respecto a la Unión Soviética que ganó la carrera espacial, que ganó la segunda guerra mundial", contrapuso Caruso. "Dejate de joder, atrasás. Cero prejuicio, sentido común", replicó Canosa.

Embed

"Yo no me voy a vacunar y vos tampoco, escuché a los mejores especialistas y dicen que no da", afirmó Viviana Canosa, quien luego preguntó a los panelistas de su programa si se "podrían la vacuna de Putin". Dos de ellos respondieron que no lo harían y uno dijo que sí, cuando esté homologada.

Luego de empezar a militar al aire contra la vacuna rusa, la conductora escribió un tuit que generó revuelo en las redes y en pocas horas se convirtió en tendencia.

https://twitter.com/DamianFresolone/status/1323445629528526848 Hay gente que pone en duda la ciencia rusa, pero no la palabra de Viviana Canosa. Qué sé yo... — Damián Fresolone (@DamianFresolone) November 3, 2020

https://twitter.com/marcelopuella/status/1323602805555400704 Peligroso y lamentable lo de Viviana Canosa. Después de tomar dióxido de cloro al aire, ahora se declara contra la vacuna. Cuando querés llamar la atención para compensar la falta de rating y de talento terminás así. Los medios deberían pensar mejor a quién le dan un micrófono. pic.twitter.com/AVJrCwRK5K — Marcelo Puella (@marcelopuella) November 3, 2020

https://twitter.com/cremadelcielo/status/1323589776008572928 Canosa tomó lavandina en publico pero dice que ni loca se vacuna con la vacuna Rusa, lo peor de la derecha es que después andan diciéndoles "fanáticos" a los demás. — Boya Rulli (@cremadelcielo) November 3, 2020

https://twitter.com/_NicoDelRojo/status/1323616513883017216 - bueno, relaje el brazo...

- espere doctor, esa vacuna está aprobada por Viviana Canosa? pic.twitter.com/7UMlRTzfS9 — Nico (@_NicoDelRojo) November 3, 2020

https://twitter.com/Tanque_Pincha/status/1323592066350387200 Jajaja haganle caso a canosa que toma lavandina del pico. pic.twitter.com/IlSMDn4ZY8 — 7anque (@Tanque_Pincha) November 3, 2020

https://twitter.com/EdgardoRovira/status/1323616591418896385 Viviana Canosa salió promocionó el uso de dióxido de cloro, lo hizo con total impunidad y con conocimiento del riesgo que producía. Ahora hace campaña para que la gente no se vacune en plena pandemia.

Es muy irresponsable y un grave peligro para la sociedad. Así quiere fama... pic.twitter.com/CRGYo10vk9 — Edgardo Rovira (@EdgardoRovira) November 3, 2020

https://twitter.com/LudmilaDT/status/1323573656753262593 Se puede estar en contra de un gobierno, pero lo que es imperdonable, es que por $$odio$$, manipules a un sector de la sociedad a no tomar los cuidados necesarios para su salud.

Por menos Canosa en los medios, y más gente responsable! — Ludmila✌️ (@LudmilaDT) November 3, 2020

https://twitter.com/BulfeDiego/status/1323610203120717825 Dice mabel: "NI EN PEDO ME PONGO LA VACUNA RUSA"

y tomaba un litro de CIO2 (dioxido de cloro) mientras miraba a canosa... — Bulfe Diego (@BulfeDiego) November 3, 2020

https://twitter.com/marcelopuella/status/1323602805555400704 Peligroso y lamentable lo de Viviana Canosa. Después de tomar dióxido de cloro al aire, ahora se declara contra la vacuna. Cuando querés llamar la atención para compensar la falta de rating y de talento terminás así. Los medios deberían pensar mejor a quién le dan un micrófono. pic.twitter.com/AVJrCwRK5K — Marcelo Puella (@marcelopuella) November 3, 2020