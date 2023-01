El polémico mensaje de Wanda Nara con indirectas picantes para... ¿la China Suárez?

En estos tiempos de cambios, la China Suárez sorprendió con un nuevo look en sus redes sociales, sin embargo se vio obligada a cambiar en poco tiempo. Sucede que Wanda Nara , hizo lo propio y metió un cambio radical: pasó del rubio al morocho. Ante los mensajes de la gente asegurando que ambas se parecían, Eugenia volvió a pasar por el peluquero.

Por más que pase el tiempo, el enojo de Wanda Nara con la China Suárez por provocar que Mauro Icardi le sea infiel es algo que siempre estará presente. Ya sea por algo menor o no, la empresaria siempre buscará un motivo para contraatacar.

Ahora Wanda se mostró ofendida luego de contar en sus redes sociales que se había realizado un radical cambio de look. Es que pasó de su habitual cabellera rubia a un tono morocho que sorprendió a todos sus seguidores. Es que el problema llegó cuando comenzaron a compararla con la China Suárez .

China Suárez-Wanda Nara.jpg

Es que días atrás, ella también había pasado por la peluquería y mostró cómo había quedado su pelo. Lo peculiar del caso es que la empresaria se puso el mismo tono que Eugenia, por lo que las redes estallaron.

No se sabe si por ese motivo, pero lo cierto es que la China Suárez no duró mucho con este nuevo look ya que pasó por la peluquería y volvió a cambiarse el tono apostando a uno más rubio, para que se note este nuevo cambio.

Ante esto, en las redes sociales, mostró su nuevo look para marcar diferencia respecto a lo que Wanda Nara se había hecho días atrás. Además de esto, parece que en su publicación hay un mensaje oculto que terminó haciendo enojar a la ex de Mauro Icardi.

Wanda Nara-China Suárez.jpg

El mensaje fue cortito, pero se ve que estaba directamente dirigido. “Tu rubia, bebé”, escribió la China Suárez en su cuenta de Instagram mostrando su nueva cabellera rubia.

Ante esto, Wanda Nara salió en un tono muy ofendido a realizar una publicación en el feed en la cual parece haberle respondido: “Seguí insistiendo trancu, yo ya juego otra liga. Si querés ser Wanda Nara llamame que te enseño. Con tanto privadito perdés sólo dignidad, mami”. ¿Nueva pelea en puerta?