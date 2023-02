El polémico video de Agustín de Gran Hermano que revela su ideología política

Desde que entró a la casa de Gran Hermano , Agustín no ocultó que era una persona con una ideología política muy fuerte, a tal punto que incluso en su propia presentación frente a cámara se autodefinió como analista político. Tanto es así, que incluso trabajó en la Fundación Atlas en donde grabó un video que se viralizó en las últimas horas.

“Soy Agustín Guardis, tengo 25 años y soy de la ciudad de La Plata. Soy analista político y además trabajo en una cancha de Fútbol 5. Ideológicamente me considero un anarquista, alguien que va en contra del orden establecido. Voy a convertirme en el mejor jugador de la historia de Gran Hermano . Si para ganar tengo que generar conflicto lo voy a hacer. Jugar con las personas es mi juego favorito”, aseguró en su presentación de su programa, anticipando un poco su manera de pensar.

Fue en las últimas horas que se viralizó un video de Agustín en 2019 dando consejos para votar en las elecciones donde Alberto Fernández terminó siendo elegido presidente de la Argentina: “Con la Fundación Atlas le venimos a proporcionar una especie de guía rápida para poder votar en las próximas elecciones y así no volver a incurrir en los errores del pasado”.

“Hay que entender que la libertad está por encima de todo y por eso el Gobierno debe ser limitado, por eso la libertad es el motor de la vida pública y la fuerza transformadora de cualquier sociedad. Pero en sociedades como la Argentina, la libertad está sofocada y por lo tanto no hay Estado de Derecho y así todo queda allanado para la miseria y la corrupción”, aseguró en su momento quien luego se convertiría en participante de Gran hermano.

“No debemos tenerle miedo en las próximas elecciones a votar a algún partido o ideas diferentes, y es nuestra única defensa contra ese mal que nos aqueja. No es verdad que si no fuesen ellos no nos gobernaría nadie más. Nuestro voto es solo nuestro, debemos entonces depositar nuestro voto en las ideas que mejor encajen y que nos puedan servir para que este país funcione de verdad con un Estado coherente, chico y efectivo”, cerró Agustín.