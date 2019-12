Embed

En las imágenes que se viralizaron a través de las redes sociales se puede ver al ídolo retando a algunos niños que no paraban de gritar su nombre para que les prestara atención y acercara a firmarles sus camisetas.

“¡Diego! ¡Diego! ¡Maradona! ¡Maradona!”, se escuchan las vocecitas desesperadas de los chicos, agitando sus remeras del equipo esperanzados con que el mejor jugador de todos los tiempos pusiera el ansiado "gancho" en sus remeras.

¿Por qué es tendencia? on Twitter "Maradona":

Por este videopic.twitter.com/cIF6zjns94 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 12, 2019

Ante las miradas atónitas de los pequeños, Maradona finalmente se dirige hacia ellos para darles los autógrafos pero mientras firma lo que le van alcanzando tiene una reacción que nadie esperaba.

“Escúchenme una cosa. Si siguen gritando, me voy a la mierda. ¿Okey? Yo estoy acá respetándolos a ustedes, ustedes respétenme a mí. La próxima vez, me voy. No tengo ningún problema”, los sermoneó Diegote, claramente enojado con la situación. En tanto, los pequeños no salían de su asombro y cuando uno atinó a seguir pidiendo con enfásis el autógrafo, otro se llevó un dedito a la boca y pidió silencio para no enfadar más a Maradona...

Enseguida, muchos se hicieron eco del polémico video y compartieron su opinión sobre el para muchos maltrato del ex futbolista.