El posteo polémico de Verón: lo dijo ¿pero se le animó a Marcos Rojo?

marcos rojo estudiantes.jpg

El también ex Selección Nacional, declaró tiempo atrás que en la Argentina sólo jugaría en Estudiantes, club que hizo un gran esfuerzo para sacarlo provisoriamente desde Inglaterra en búsqueda de una continuidad que tampoco consiguió en la Liga Profesional.

"El desafío de volver... de querer hacer historia, no querer ser uno más. Eso me enseñó mi viejo”, inició el texto la Brujita, hijo de otra gloria de Estudiante como Juan Ramón Verón. No conforme con eso, minutos más tarde, en compañía de la foto con Agustín Alayes, actual mánager del club, acotó "siempre primero Estudiantes de La Plata. Dando siempre, con errores y aciertos... pero siempre poniendo al club por encima de todo".

El mensaje de Verón.jpg

Al tomar trascendencia lo picante que estuvieron todos sus comentarios teledirigidos, que él mismo reconoció aunque no en alusión a Rojo, la “Brujita” Verón expresó de manera desafiante: "Hice una publicación y empezaron las especulaciones. No le tiré un palazo a nadie. Si tengo que decir algo, y en realidad lo hice, lo llamo y se lo digo. La realidad es que en estos momentos, todos quisiéramos tener a los ex que están dando vuelta dentro del club. Lo principal es el respeto, hay que respetar decisiones personales. Son de familia, deportivas y económicas. No podemos obligar a nadie a volver”.

Mientras tanto, el jugador en cuestión que durante su estadía en el país con contrato en el Pincha fue escrachado en fotos y videos celebrando asados grupales en pleno aislamiento social por el coronavirus, permanece en Europa, definiendo su futuro, en silencio.