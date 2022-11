El potente descargo del novio de Julieta de Gran Hermano: "Están buscando que me sea infiel"

El novio de Julieta Poggio, participante de Gran Hermano, hablo de la _relacion_ entre ella y marcos.mp4 El novio de Julieta de Gran Hermano se descargó

Sin embargo, el que salió al cruce fue Lucca, novio de Poggio, quien compartió un video en sus redes hablando de todo lo que se generó en relación a su pareja y las pretensiones de la gente externa.

En sus historias de Instagram, Bardelli compartió su opinión: “No tengo problema con los tapes que pasaron ayer en el estudio. Me pareció alevoso lo que estaba diciendo Santi Del Moro. Fue una de las primeras cosas que hablé con Juli, ella es la única que entró con novio a la casa y era obvio que le iban a poner a alguien para juntarla. Es lo que vende”.

“Es un mensaje medio feo el que están dando como sociedad. Se quejan de que el amor ya no existe, pero incentivan masivamente a una infidelidad pública y la idealizan”, agregó el joven.

El extenso mensaje continuó diciendo: “Entiendo la idealización de la gente porque quieren ver al pibito fachero con la mina linda, como pasa en las series y las películas, pero deberían tener en cuenta la parte humana”.

“El amor existe, no sean tan envidiosos, en algún momento lo van a encontrar. Crean en el amor y sáquense el pelotudeo de la mente. Es mi novia y sé que va a salir todo bien. Cuando se termine todo esto van a cerrar la boca porque no me cambia en nada lo que digan, no me quiero comer la peli”, continuó.