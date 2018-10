El Potro regresa con una serie

Según informó el periodista Hernán Soto en Chismoses (Net TV), el canal de Viacom quiere que Rodrigo Romero vuelva a subirse al ring para encarnar al ídolo cordobés, contar otros costados de su vida y cantar sus pegadizos hits. “Y ya se están acercando, también, a la familia Bueno”, aseguró.

En tanto, en medio de los escándalos que generó el film, que se encuentra segundo en la taquilla nacional, Ramiro Bueno -hijo del cantante- le pasó factura a su abuela Betty Olave por no ir a ver la realización en la que participó como productor.

Ella no se quedó atrás y en una nota telefónica con Incorrectas criticó la película y reclamó: “Eligieron hacer lo que más vendía. Ramiro no me dio el pésame por mi hermana. Tuve que empeñar mis joyas para vivir”.