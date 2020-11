El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, manifestó que "a los fines prácticos, el aislamiento significa tener que solicitar permisos para todas actividades, pero como en la Ciudad eso ya venía ocurriendo y casi todos los permiso fueron otorgados no va significar un gran cambio". Por su parte, la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, remarcó que "no es el fin de la cuarentena, sino el comienzo de una nueva etapa". "No van a cambiar tanto las cosas", consideró la funcionaria, quien ratificó que "en lo educativo, los distritos bonaerenses que estén en fase 4 y 5 van a poder tomar la decisión de revincular a chicos en los últimos años del secundario". Y añadió: "En todo lo que sea actividades económicas seguiremos igual, con fuertes protocolos, y vamos a mantener las restricciones en el transporte público".

De esta manera, el AMBA dejará el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), que rige desde el 20 de marzo pasado.

Charla con Putin

La agenda del día de Alberto Fernández será agitada. Desde las 11 mantendrá una conversación con su par de Rusia, Vladimir Putin, con motivo de la compra de la vacuna contra el coronavirus que la Argentina realizará a ese país.

Si bien se espera que ambos mandatarios aborden otros temas vinculados con la relación bilateral, la vacuna Sputnik será "el eje" de la conversación. Esta semana, el Presidente anunció la compra anticipada que el país realizará a Rusia de 25 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19, que podría llegar entre diciembre y enero próximos.

af putin.jpg Alberto Fernández tendrá una charla clave con el presidente ruso Vladimir Putin por la vacuna contra el coronavirus.

De todas maneras, la vacuna todavía se encuentra en fase de pruebas, por lo que la adquisición se concretará si los tests son exitosos y se comprueba que sirve para generar anticuerpos contra la enfermedad.

Acto por Malvinas

Antes del mediodía, Alberto Fernández encabezará , a las 11:30, el acto por el bicentenario del primer izamiento de la bandera argentina en las Islas Malvinas, y presidirá a continuación la reunión inicial del Consejo Nacional de Malvinas, integrado por miembros de distintas fuerzas políticas, académicos, juristas y excombatientes.

Participarán también del acto en la residencia de Olivos el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá; y el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus; además de ex combatientes de la guerra de Malvinas y sus familiares.

Durante la ceremonia, el mandatario nacional izará la bandera argentina de manera simultánea con las ciudades de Buenos Aires; La Quiaca (Jujuy), Ushuaia y Río Grande (Tierra del Fuego), Malvinas Argentinas (Buenos Aires), donde se encontrarán presentes el Jefe de Gobierno porteño, funcionarios provinciales y municipales, y en otros cientos de municipios de todo el país. También mantendrá conexiones con el Museo Malvinas (Ciudad de Buenos Aires) y con una base en la Antártida.