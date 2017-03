El Presidente fue recibido con un "aguante Cristina"

Buenos Aires

Antes de viajar a Paraguay, Mauricio Macri visitó una planta remodelada de PSA Peugeot en la localidad bonaerense de El Palomar, donde se encontró con una sorpresa poco grata: algunos trabajadores lo escracharon al grito de “aguante Cristina”, ante la sorpresa de la comitiva que lo acompañaba. La incómoda situación fue registrada en un video que se viralizó. El mandatario siguió caminando, tratando de ignorar las voces.

“Claro que, más allá de que la economía empieza a dar sus primeros pasos en la línea del crecimiento, todavía para mucha gente no arrancó, porque hay mucha gente a la que hace veinte años que no le arranca, hace diez que no encuentra una posibilidad”, dijo Macri, en una respuesta a las críticas que recibe de la oposición. El mandatario sostuvo que le “duele” la “dura transición” que están sufriendo quienes tienen que “poner el hombro” para “sacar al país adelante y crecer por décadas”.