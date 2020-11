El presidente de Gimnasia: "Maradona no está bien rodeado"

El presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, Gabriel Pellegrino, habló sobre la situación de Diego Armando Maradona y sostuvo que el entrenador "no está bien rodeado", al tiempo que remarcó que necesita "un grupo de profesionales que lo traten". "Si lo querés realmente rehabilitar, le tenés que decir que no, pero eso lo tienen que hacer los profesionales, no lo puede hacer alguien cualquiera como yo", manifestó Pellegrino en declaraciones a la señal de cable TyC Sports. Y agregó: "Si los médicos te dicen que está apto para poder ir a la cancha y sentarse en el banco de suplentes, está perfecto. Acá el tema es que cuando los médicos aconsejan lo contrario, tienen que pararlo. Lo que él necesita es un grupo de profesionales que lo traten, no un abogado o un cuidador".

"No está bien rodeado, tiene que estar rodeado de médicos y sus seres más queridos, como son las hijas, después tiene que estar en un lugar con profesionales", añadió el mandatario del Lobo.

Gabriel Pellegrino - Presidente de Gimnasia: "Diego tenía permiso para no ir a la cancha, no lo ví bien en su cumpleaños"

Sobre el encuentro del viernes, en el debut de Gimnasia de la Superliga justo en el día del cumpleaños 60 de Diego Maradona, el dirigente expresó: "Lo vi mal, realmente nosotros pensábamos que no iba a ir. La idea era que no fuera y se quedara tranquilo, creíamos que lo mejor era que estuviera aislado y en franca recuperación, pero se levantó y fue a la cancha". "Tanto yo, (Claudio) Tapia como (Marcelo) Tinelli, habíamos dicho que posiblemente no iría. Esperábamos verlo de otra manera", concluyó.

En el último parte médico, se informó que Maradona está desarrollando una "evolución sin ningún tipo de complicación", según indicó Leopoldo Luque, su médico personal. "La evolución de Diego sin complicaciones, tuvo un excelente post operatorio. En principio va a estar en la terapia intensiva hoy también. La evolución es día a día", manifestó Luque en la puerta de la Clínica Olivos.

El presidente de Gimnasia, al ser preguntado sobre si alrededor de la figura de Diego Maradona hay ciertas personas que generan una suerte de hermetismo o escudo por el cual hasta a sus propias hijas, en reiteradas oportunidades, no logran tener acceso a él, expresó: “Creo que algo de eso debe haber, porque incluso a ustedes periodísticamente les ha pasado, de querer acercarse a Diego y solo entra uno solo. Evidentemente alguien maneja la entrada".

Además, sumó su propia experiencia personal para subrayar esta situación: "Puede ser que lo llames y no lo encuentres o que digas que lo querés ir a ver y él nunca se entere”. Y agregó que “no me asombra”, aunque no quiso ser tajante y lo respaldo con “no puedo afirmar que sea así”.