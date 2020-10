El presidente de la CABB a LMN: "Campazzo es el nuevo líder del básquet argentino"

Llegó al poder pese a que el entrenador Sergio Hernández y buena parte de la Generación Dorada se inclinaban por el otro candidato (Federico Susbielles). El incondicional apoyo de Sergio Gatti, recientemente reelecto como presidente de la Federación Neuquina, resultó clave para su conquista. Fabián Borro, el titular de la Confederación Argentina de Básquetbol le hace frente a todo y sabe convivir con los amores y odios. "¡Pregunta lo que quieras!", avisa con ese vozarrón particular a LM Neuquén previo a la charla exclusiva. Y, en efecto este porteño de 59 años ex mandamás de Obras Sanitarias, de la Federación Metropolitana (Febamba) y la Asociación de Clubes (AdC) y con importantes cargos a nivel continental y FIBA habla de todo y deja varios títulos.

"Estoy acostumbrado a eso, lo importante es competir. La idea mantenerse en un nivel alto, en el top ten de las naciones. Hay muchos desafíos, como en el femenino que estamos 28 en el ranking y en el 3 x 3 que estamos arriba del puesto 30 en ambas categorías y géneros. Hay mucho trabajo, la Confederación Argentina debe ser considerada como una gran Federación Nacional, no sólo acompañar los logros deportivos sino crecer en las áreas que está postergada y fortalecer institucionalmente a la organización".

El "desastre de Río Negro":

"Bienvenida la polémica o el debate, ese es el gran triunfo de esta conducción de la Confederación Argentina. Ya han cambiado tres conducciones de tres provincias, San Luis, La Pampa, se ha visualizado el desastre que era Río Negro. Aquí se empieza a debatir. Yo no recuerdo que en años anteriores o en el cambio de estatuto hubiera habido este debate tan intenso por saber hasta la última coma y letra. Después hay gente que opina por intereses propios, creen que el Federal debe jugarse de esa manera, dan su opinión y nunca vieron el interés de la Federación. Y además pocos están dispuesto a escuchar, a leer lo que se está proponiendo y dicen ‘estoy en contra de esto’ y punto...".

image.png

La situación de Neuquén

"Tengo un montón de dirigentes amigos en la provincia que son muy valiosos. Neuquén es una provincia basquetbolística por excelencia, hay una gran pasión por el básquet. Debe tener un proyecto estructurado de desarrollo de las bases, desde el Mini básquet en adelante. Fueron pioneros con la implementación del 3x3 hay que seguir trabajando en eso. Darle visibilidad al básquet femenino y hacer un proyecto todos en conjunto que tenga sustentabilidad. Siempre fue una gran plaza desde la época de Independiente de Neuquén cuando participó de la Liga Nacional con grandes equipos. ¿Los problemas económicos? Siempre estamos alertas para tratar de ayudar entre los clubes, el Ministerio de Deportes y la AdC. Le quiero agradecer a Luis Sánchez y a la AdC por toda la comprensión y el esfuerzo que han hecho para solucionar los problemas durante las últimas temporadas y esta vez no va a ser la excepción. Gatti es el indicado para dirigir la Federación Neuquina".

Cómo convenció a Hernández

"Sergio nunca dijo que se iba, lo que hizo fue expresar su apoyo al anterior presidente. ¿Cómo nos entendemos? Hablando porque Sergio si es una persona que escucha y que podemos intercambiar opiniones. Nuestra relación es muy buena, positiva y construyendo para el futuro y la mejora de la selección".

image.png

Los cruces con los referentes

"No me molestan las opiniones (estos días la crítica vino de parte de Luifa Scola). No me molesta para nada, son opiniones. Todo el mundo puede tener su opinión. Están las puertas abiertas para quien quiera venir a trabajar, lo dije varias veces y lo reitero. Suelo hablar con Pepe Sánchez y con Fabricio Oberto".

El fenómeno Campazzo

"Lo de Facu Campazzo sorprende, cada vez menos, pero ha hecho una carrera de primerísimo nivel. Es el nuevo líder del básquet argentino, sin ninguna duda. Creo que Deck, Vildozza, son jugadores de muchísimo recorrido en el futuro inmediato".

Inicios de torneos nacionales

"La Liga Nacional va a volver en noviembre en Córdoba y Carlos Paz, la Liga Argentina volverá cuando haya movilidad y el Federal quiere volver con público y eso será de Febrero en adelante. La pandemia nos ha golpeado a todos. Los clubes vienen castigados ya por tarifazos anteriores".

El segundo deporte nacional

"No tengo dudas que somos el primer deporte después del fútbol. Por tradición, por trayectoria, por logros, porque es muy federal. Porque es de las pocas o la única Federación Nacional que tiene representación en todas las provincias. Porque somos más de 1160 clubes afiliados y debe haber unos 65 mil jugadores federados y jugadoras hoy en los registros que había al 31/12/2019. Estamos motivando a que haya una propuesta distinta, incorporar al Maxibásquet, al básquet adaptado. Igualdad con el básquet femenino, que se trabaje en los municipios, en las plazas, en las escuelas...".